Кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки и поддержал Трампа

Кандидат в президенты США Рамасвами вышел из гонки и поддержал Дональда Трампа

Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

После победы Трампа на праймериз Рамасвами сказал своим сторонникам в Де-Мойне позвонил экс-главе Белого дома и сказал о выходе из гонки. «В дальнейшем он получит мою полную поддержку», — подчеркнул экс-кандидат.

Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от Республиканской партии в штате Айова. За политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис, третье — бывший постпред США при ООН Никки Хейли.