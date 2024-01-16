Трамп лидировал на первых праймериз в США

Трамп лидировал на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей. За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Замыкают гонку фаворитов бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Ранее политик заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

10 декабря президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.