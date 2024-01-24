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05:42, 24 января 2024Мир

Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз

Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп прокомментировал итоги первых в стране праймериз, прошедших 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Я очень горжусь результатом», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на праймериз. Экс-президента поздравила его главный оппонент, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, занявшая последнее место.

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      Марина Совина
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