Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз
Кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп прокомментировал итоги первых в стране праймериз, прошедших 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Его слова приводит телеканал Fox News.
«Я очень горжусь результатом», — заявил политик.
Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на праймериз. Экс-президента поздравила его главный оппонент, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, занявшая последнее место.