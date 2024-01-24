Отсутствующий в бюллетенях Байден выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

AP: Байден выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, хотя отсутствовал в бюллетенях

Президент Джо Байден выиграл на праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире, хотя отсутствовал в избирательном бюллетене. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, хотя Байден и отказался участвовать в предвыборной кампании, он легко опередил двух перспективных соперников Дина Филлипса и Марианну Уильямсон. Победа в гонке, в которой он формально не участвовал, укрепила позиции президента в выдвижении кандидатуры от Демократической партии на второй срок.

Ранее американский лидер высказался о праймериз Республиканской партии. Он признал бывшего американского лидера Дональда Трампа будущим кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году.