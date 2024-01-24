Байден признал Трампа будущим кандидатом на выборах от республиканцев

Байден: очевидно, что Трамп станет кандидатом на выборах от республиканцев

Действующий президент США Джо Байден признал бывшего американского лидера Дональда Трампа будущим кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

«Теперь очевидно, что Трамп станет кандидатом от республиканской партии», — сказал глава Белого дома в заявлении о результатах праймериз в Нью-Гэмпшире.

Ранее Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире. Экс-глава государства прокомментировал итоги прошедших 23 января выборов, заявив, что гордится этим результатом.