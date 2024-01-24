Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 24 января 2024Мир

Байден признал Трампа будущим кандидатом на выборах от республиканцев

Байден: очевидно, что Трамп станет кандидатом на выборах от республиканцев

Фото: Mike Segar / Reuters

Действующий президент США Джо Байден признал бывшего американского лидера Дональда Трампа будущим кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

«Теперь очевидно, что Трамп станет кандидатом от республиканской партии», — сказал глава Белого дома в заявлении о результатах праймериз в Нью-Гэмпшире.

Ранее Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире. Экс-глава государства прокомментировал итоги прошедших 23 января выборов, заявив, что гордится этим результатом.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что Запад может передать Киеву?

      Обруганная за откровенное платье Николь Кидман ответила на критику

      Бывшего ректора российского вуза оправдали по делу об афере на миллионы рублей

      Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

      В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

      Система ПВО сработала в российском регионе

      В Москве появился новый формат профориентации школьников

      В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 миллионов рублей и получил условный срок

      Россиянка била годовалую дочь электрошнуром и запирала в сундуке

      В России создали оптическую систему выявления снайперов и диверсантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше