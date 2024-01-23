Трамп назвал имя потенциального вице-президента

Трамп назвал сенатора Скотта потенциальным вице-президентом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире «Шоу Хоуи Карра» заявил, что в качестве потенциального вице-президента он рассматривает сенатора от Южной Каролины Тима Скотта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал Скотта замечательным парнем.

Однако четкого ответа на вопрос, кто же станет вице-президентом в случае его избрания, Трамп так и не дал.

В годы президенства Трампа должность вице-президента занимал бывший губернатор Индианы Майк Пенс.