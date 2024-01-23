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04:08, 24 января 2024Мир

Трамп назвал имя потенциального вице-президента

Трамп назвал сенатора Скотта потенциальным вице-президентом
Сенатор Тим Скотт

Сенатор Тим Скотт. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире «Шоу Хоуи Карра» заявил, что в качестве потенциального вице-президента он рассматривает сенатора от Южной Каролины Тима Скотта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал Скотта замечательным парнем.

Однако четкого ответа на вопрос, кто же станет вице-президентом в случае его избрания, Трамп так и не дал.

В годы президенства Трампа должность вице-президента занимал бывший губернатор Индианы Майк Пенс.

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      Марина Совина
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