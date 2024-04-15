В США рассказали о будущем Трампа при избрании президентом в тюрьме

NYT: существует гипотетический сценарий избрания находящегося в тюрьме Трампа

Из-за большого количества судебных дел экс-президент США Дональд Трамп гипотетически может быть посажен в тюрьму и избран там главой государства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Авторы материала обращают внимание, что данный сценарий носит гипотетический характер. Однако подобной ситуации в конституции не предусмотрено, и она должна быть учтена перед скорыми выборами.

«Теоретически Трамп может быть лишен своих полномочий в соответствии с 25-й поправкой, которая предусматривает процесс передачи полномочий вице-президенту, если президент "не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности"», — отмечается в материале.

При этом подобный сценарий маловероятен, так как для отстранения Трампа необходимо согласие вице-президента и президентской администрации. В связи с этим наиболее вероятным может стать подача новым президентом иска об освобождении в целью исполнения своих обязанностей. Также возможно помилование Трампа действующим президентом США Джо Байденом, со ссылкой на исполнение воли народа.

Ранее стало известно, что республиканцы в США больше всего доверяют Трампу как источнику информации по Украине. Об этом заявили 79 процентов респондентов.