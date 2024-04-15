Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 15 апреля 2024Мир

В США рассказали о будущем Трампа при избрании президентом в тюрьме

NYT: существует гипотетический сценарий избрания находящегося в тюрьме Трампа

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Из-за большого количества судебных дел экс-президент США Дональд Трамп гипотетически может быть посажен в тюрьму и избран там главой государства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Авторы материала обращают внимание, что данный сценарий носит гипотетический характер. Однако подобной ситуации в конституции не предусмотрено, и она должна быть учтена перед скорыми выборами.

«Теоретически Трамп может быть лишен своих полномочий в соответствии с 25-й поправкой, которая предусматривает процесс передачи полномочий вице-президенту, если президент "не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности"», — отмечается в материале.

При этом подобный сценарий маловероятен, так как для отстранения Трампа необходимо согласие вице-президента и президентской администрации. В связи с этим наиболее вероятным может стать подача новым президентом иска об освобождении в целью исполнения своих обязанностей. Также возможно помилование Трампа действующим президентом США Джо Байденом, со ссылкой на исполнение воли народа.

Ранее стало известно, что республиканцы в США больше всего доверяют Трампу как источнику информации по Украине. Об этом заявили 79 процентов респондентов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше