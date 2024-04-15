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12:20, 15 апреля 2024Мир

Республиканцы назвали Трампа единственным надежным источником по Украине

The Hill: республиканцы доверяют Трампу больше всего по Украине

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Американские республиканцы доверяют экс-президенту США Дональду Трампу больше всего как источнику информации по Украине. Об этом пишет газета The Hill.

«79 процентов республиканцев заявили, что доверяют Трампу в получении информации по украинско-российскому конфликту — более чем в два раза больше, чем 33 процента республиканцев, которые говорят, что доверяют журналистам в зоне боевых действий для получения информации», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что 60 процентов республиканцев заявили о доверии к Пентагону по украинскому вопросу, еще 56 процентов назвали консервативные СМИ и только 27 процентов упомянули Государственный департамент США.

Ранее Трамп на конференции со спикером Палаты представителей страны Майком Джонсоном заявил, что сейчас изучается возможность передачи помощи Украине займом вместо «подарка». Таким образом, он рассматривает возможность заменить безвозмездную помощь Киеву.

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      Максим Габриелян
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