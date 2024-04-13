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01:06, 13 апреля 2024Мир

Трамп допустил возможность оказания помощи Украине займом

Трамп допустил возможность оказания помощи Украине займом вместо подарка
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на конференции со спикером Палаты представителей страны Майком Джонсоном заявил, что сейчас изучается возможность передачи помощи Украине займом вместо «подарка». Его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — допустил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее Трамп обещал решить конфликт на Украине переговорами в случае своей победы на выборах. Экс-президент подчеркнул, что очень хорошо знает российского лидера Владимира Путина и неоднократно обсуждал с ним тему кризиса.

До этого США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от замороженных российских активов. Киеву могут предоставить приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам через облигации или кредит.

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      Марина Совина
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