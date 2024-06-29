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01:20, 29 июня 2024Мир

Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

Экс-президент США Обама выступил в поддержку Байдена после его дебатов с Трампом
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал дебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и его политического оппонента Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

«Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю. Но эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе», — подчеркнул он.

По мнению политика, гражданам Соединенных Штатов придется выбирать между тем, кто «говорит правду», отличает хорошее от плохого и готов честно рассказать об этом, и тем, кто «лжет ради собственной выгоды».

Ранее стало известно, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

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      Марина Совина
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