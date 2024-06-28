В США заявили об участии Байдена во втором раунде дебатов

CNN: Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов

Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде предвыборных дебатов, который состоится в сентябре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного советника американского лидера.

«Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — утверждается в сообщении канала.

По мнению источника, выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом было неудачным. Тем не менее он добавил, что предвыборный штаб планирует выделить положительные аспекты этого выступления и двигаться дальше.

Советник отметил, что за кампанию Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли переизбраться бывшему президенту США Бараку Обаме. По его словам, Обаме тогда удалось вновь занять пост президента, несмотря на то, что его первые дебаты также были провальными.

Ранее представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что американский лидер не намерен выходить из предвыборной гонки из-за неудачного выступления на дебатах.