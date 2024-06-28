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16:03, 28 июня 2024Мир

Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

Президент США Джо Байден не выходит из президентской гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден не намерен выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах против бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, передает The Hill.

«Конечно, он не выходит из гонки», — заявил Шустер.

Ранее стало известно, что члены Демократической партии США начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом в связи с провальными дебатами.

Агентство Axios сообщило, что американские демократы сомневаются в способности вице-президента США Камалы Харрис заменить Байдена на предстоящих выборах.

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      Елизавета Мытарева
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