Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

Президент США Джо Байден не выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден не намерен выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах против бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, передает The Hill.

«Конечно, он не выходит из гонки», — заявил Шустер.

Ранее стало известно, что члены Демократической партии США начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом в связи с провальными дебатами.

Агентство Axios сообщило, что американские демократы сомневаются в способности вице-президента США Камалы Харрис заменить Байдена на предстоящих выборах.