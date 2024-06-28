Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов

Politico: демократы в панике начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом

Некоторые члены Демократической партии в панике начали активные обсуждения возможности замены их президента США Джо Байдена другим кандидатом после его выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления Байдена, что некоторые активно из них обсуждают его замену (...) Источники сообщили, что их забрасывали текстовыми сообщениями во время дебатов», — передает агентство.