Демократы засомневались в способности Харрис заменить Байдена

Axios: демократы сомневаются, что Харрис смогла бы заменить Байдена на выборах

Многие члены Демократической партии США сомневаются, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить американского лидера Джо Байдена в качестве кандидата на ноябрьских выборах президента. Об этом сообщает Axios.

Как отмечает портал, если Байден выйдет из предвыборной гонки, ряд «амбициозных демократов» в сжатые сроки заявят о своем намерении стать кандидатом, однако это приведет к открытому расколу в партии.

«Многие демократы в частном порядке подвергают сомнению способность [Харрис] общаться с избирателями, но отказ от [кандидатуры] первого чернокожего вице-президента-женщины создаст для партии другой набор проблем», — говорится в материале.

Ранее в США раскрыли действия демократов в случае снятия Байдена с выборов. Уточняется, что действующий президент выйдет из гонки до Национального съезда Демократической партии по выдвижению кандидатур, который пройдет в августе, это повысит шансы проведения открытого съезда партии.