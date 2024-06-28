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14:59, 28 июня 2024Мир

В США раскрыли действия демократов в случае снятия Байдена с выборов

WSJ: если Байден выйдет из гонки, это повысит шансы проведения съезда демократов

Фото: Marco Bello / Reuters

Если президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки до Национального съезда Демократической партии по выдвижению кандидатур, который пройдет в августе, это повысит шансы проведения открытого съезда партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, проинформированных о ходе обсуждений, несколько советников видных демократов, которых считают потенциальными кандидатами в президенты в 2028 году, получили сообщения от доноров, которые выражали свою обеспокоенность относительно выступлений американского лидера.

«Если Байден снимет свою кандидатуру до Национального съезда демократов по выдвижению кандидатур в августе (что остается маловероятным), это повысит вероятность проведения открытого съезда, на котором делегаты смогут отказаться от обязательств, взятых на себя Байденом во время первичных выборов, и поддержать нового кандидата», — говорится в материале.

В том случае, если Байден снимет свою кандидатуру после съезда, согласно правилам комитета, специальное заседание Национального комитета Демократической партии определит президентский список партии.

Ранее стало известно, что западные государства встревожились из-за слабости Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Некоторые европейские чиновники задались вопросом, готов ли президент ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы.

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      Дарья Балацкая
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