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09:24, 28 июня 2024Мир

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Politico: страны Запада встревожились из-за слабости Байдена на дебатах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Страны Запада встревожились из-за слабости президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Иностранные дипломаты и официальные лица выразили разочарование и даже тревогу, в частности, по поводу действий Джо Байдена. В то время как Трамп делал свои типичные диковинные заявления, кажущаяся слабость Байдена бросалась в глаза еще больше. Некоторые намекнули на обеспокоенность тем, что нынешний президент США готов ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы», — пишет издание.

По словам одного европейского дипломата, хоть Трамп и лгал, зрители «хотя бы поняли, что он говорит», чего нельзя сказать о словах Байдена. «Дебаты по внешней политике поверхностны. Байден не может представить свою точку зрения, а Трамп ее преувеличивает», — сказал второй европейский дипломат.

Отмечается, что западные страны ожидали от Байдена большей энергии, однако «главным разговором вечера среди дипломатов было то, каким усталым и безвольным» оказался американский лидер. «Ни для кого не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», — рассказал изданию европейский чиновник.

Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение президента США Джо Байдена после дебатов. Она заявила, что американцам нужно сосредоточиться на всей проделанной для страны работе, а не на его выступлениях на дебатах.

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      Лина Пивоварова
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