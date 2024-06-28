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08:46, 28 июня 2024Мир

Вице-президент США попыталась оправдать Байдена после дебатов

Вице-президент Харрис: американцам нужно сосредоточиться на всей работе Байдена

Фото: Yuki Iwamura / AP

Американцам нужно сосредоточиться на всей проделанной для страны работе президента США Джо Байдена, а не его выступлениях на дебатах. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис, ее слова передает CNN.

«Американцам действительно следует сосредоточиться на том, чего президент Байден добился для страны за время своего пребывания у власти, а не на его выступлениях на сцене дебатов», — отметила Харрис.

Она добавила, что работа Байдена в качестве президента является «успешной и уже стала исторической».

Ранее Харрис признала, что Байден проявлял себя в начале дебатов «не лучшим образом». Но она отметила, что у его выступления было «сильное завершение».

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      Дарья Устьянцева
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