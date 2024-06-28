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07:27, 28 июня 2024Мир

Вице-президент США оценила выступление Байдена на дебатах с Трампом

Вице-президент США Харрис: Байден начал предвыборные дебаты не лучшим образом

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис оценила выступление американского лидера Джо Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником Дональдом Трампом в Атланте, сообщает CNN.

Она признала, что поначалу Байден проявлял себя не лучшим образом. «Это было медленное начало, но сильное завершение. Джо Байден необычайно силен», — заявила Харрис.

По ее словам, контраст между выступлениями Байдена и Трампа «был очевиден». Политик также упрекнула экс-лидера США во лжи.

Ранее стало известно, что демократы пребывают в панике после прошедших дебатов. Источники CNN сообщили, что в Демократической партии обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядел на фоне Трампа.

Позднее бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Алессандра Бьяджи призвала американского лидера отказаться от участия в выборах. По ее словам, сейчас ему необходимо «отойти в сторону», пока есть время.

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      Марина Совина
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