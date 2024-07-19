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16:59, 19 июля 2024Мир

Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

NBC News: семья Байдена обсудила сценарии его выхода из предвыборной гонки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Члены семьи президента США Джо Байдена обсудили возможные сценарии выхода политика из предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Все сводилось к тому, что любой план выхода должен поставить Демократическую партию в наилучшее положение для победы над экс-президентом Дональдом Трампом. Также обсуждалось, что выход должен быть достойным, так как Байден работал более 50 лет на выборных должностях», — передает телеканал.

Дополнительно сообщается, что семья политика обсуждала, как бы он хотел завершить свою кампанию, чтобы это было сделано «в соответствии с его графиком и продуманным планом на будущее». В частности, члены семьи Байдена выразили свое волнение касательно таких вопросов, как влияние предвыборной гонки на его здоровье, семью и стабильность в стране.

Ранее телеканал CNN сообщил, что демократы больше не видят шансов для Байдена переизбраться на второй срок. Как отметил другой источник телеканала, оценивая шансы политика на выборах, «вряд ли сейчас можно найти человека, который без камер скажет, что ему следует остаться».

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      Дарья Устьянцева
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