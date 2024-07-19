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08:44, 19 июля 2024Мир

Байден поручил узнать мнение американцев о кандидатуре Харрис на выборах

ABC News: Байден поручил узнать мнение американцев об участии Харрис на выборах
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам уйти в отставку. Он поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев об участии вице-президента США Камалы Харрис на выборах вместо него, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

«Хотя ближайшее окружение президента и его предвыборный штаб твердо уверены в том, что он по-прежнему полон решимости, президент стал более восприимчивым к призывам выйти из гонки», — передает издание слова высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Чиновник отметил, что пока «нет никаких признаков», что президент США изменил свое мнение. Он также рассказал, что американский лидер «истощен и измотан», однако диагноз COVID-19 позволяет ему «объединять людей, вести беседы и размышлять», пока он восстанавливается от болезни.

Ранее американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин в эфире телеканала NewsMax сообщил, что многочисленные источники из Демократической партии США рассказали ему о решении Джо Байдена прекратить свою предвыборную борьбу.

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      Лина Пивоварова
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