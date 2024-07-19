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02:48, 19 июля 2024Мир

В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию

Newsmax: Байден согласился прекратить предвыборную кампанию

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден решить свою предвыборную кампанию борьбу. Об этом в эфире телеканала NewsNax сообщил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.

Ссылаясь на «многочисленные источники из Демократической партии», он утверждает, что глава Белого дома согласился выйти из гонки. Для Байдена уже готовится соответствующая речь, 81-летний политик зачитает ее в ближайшие выходные.

Халперин утверждает, что Байден сосредоточится на доработке своего срока. Нового кандидата на пост президента от демократов партия выберет на национальном съезде в Чикаго 19–22 августа. При этом Байден не будет поддерживать вице-президента Харрис.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что политическая карьера Байдена близка к завершению. По его данным, даже сторонники американского лидера склоняются к тому, что уже все предрешено.

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      Марина Совина
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