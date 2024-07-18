Источник сообщил о скором конце карьеры Байдена

NBC: политическая карьера Байдена близка к завершению

Президент США Джо Байден близок к финалу политической карьеры. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники из окружения главы государства.

По словам собеседников телеканала, есть ощущение, что у политика земля уходит из-под ног. В статье говорится, что даже сторонники президента склоняются к тому, что уже все предрешено.

Кроме того, как утверждают источники, позиция самого Байдена по участию в выборах также изменилась, несмотря на то, что во время публичных выступлений он подчеркивает, что намерен продолжать бороться за переизбрание.