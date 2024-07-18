Демократы отложили выдвижение Байдена на пост кандидата в президенты

NYT: демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом

Члены Демократической партии США отложили онлайн-голосование за выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«На фоне протестов со стороны выборных должностных лиц и рядовых членов партии лидеры демократов в среду решили отложить начало быстрого виртуального голосования, которое они планировали начать уже на следующей неделе, чтобы закрепить господина Байдена в качестве кандидата», — отмечается в материале издания.

В частности, одной из причин переноса голосования стало недовольство ряда влиятельных демократов и спонсоров, так как проведение предварительного онлайн-голосования лишает смысла проведения съезда партии, в ходе которого официально выдвигается кандидат.

Ранее стало известно, что экс-президент США Барак Обама усомнился в шансах Байдена победить на президентских выборах этого года. При этом Обама стремится публично сохранить поддержку Байдена и поддерживал его после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.