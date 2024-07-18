Обама усомнился в шансах Байдена на победу

Экс-президент США Обама усомнился в шансах Байдена победить

Экс-президент США Барак Обама усомнился в шансах действующего американского лидера Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Обама поделился опасениями по поводу дальнейшего пути Байдена после дебатов и по поводу того, что два президента поговорили в последующие дни. Но за прошедшие недели опасения Обамы по поводу кандидатуры Байдена только усилились», — отмечается в материале издания.

При этом Обама стремится публично сохранить поддержку Байдена и поддерживал его после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Однако окружение действующего американского лидера раздражено активностью бывшего демократического президента и рассчитывает, что он не помешает выдвижению Байдена.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов Демократической партии. Предполагается, что президент устал от всеобщего давления однопартийцев и за кулисами признает проблемы с переизбранием.