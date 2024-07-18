В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

Axios: Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля

Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов Демократической партии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«81-летний президент, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID, публично сохраняет твердую позицию. Но за кулисами он смирился с растущим давлением, плохими результатами опросов, которые делают невозможным продолжение его кампании», — приводит портал слова ряда источников из партии.

Кроме того, один из друзей Байдена на правах анонимности заявил о всеобщей убежденности, что действующий американский лидер не способен победить экс-президента США Дональда Трампа. Завершающийся 18 июля съезд Республиканской партии также создает опасения для демократов, что они могут утратить контроль не только над Белым домом, но и над Конгрессом.

Ранее опрос, проведенный социологической службой AP-NORC показал, что порядка 70 процентов американцев считают, что Байден должен выйти из президентской гонки. Только 27 процентов респондентов-демократов полностью уверены в том, что действующий президент способен эффективно выполнять президентские обязанности.