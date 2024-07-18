Большинство американцев пожелали выхода Байдена из президентской гонки

70 процентов американцев считают, что Байден должен выйти из президентской гонки

Около 70 процентов американцев считают, что президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки. Такой результат показал опрос, проведенный социологической службой AP-NORC.

«На фоне резонанса, вызванного выступлением президента Байдена на дебатах, семь из десяти взрослых [американцев], включая 65 процентов сторонников Демократической партии, считают, что он должен снять свою кандидатуру и позволить партии выбрать другого кандидата», — говорится в опросе.

Отмечается, что только 27 процентов респондентов-демократов полностью уверены в том, что Байден способен эффективно выполнять президентские обязанности.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. При этом издание Politico сообщило, что члены Демократической партии считают, что политик заболел в самое неподходящее время. Источник в партии подчеркнул, что заболевание американского лидера напоминает всем, сколько ему лет.