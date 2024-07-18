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13:54, 18 июля 2024Мир

Большинство американцев пожелали выхода Байдена из президентской гонки

70 процентов американцев считают, что Байден должен выйти из президентской гонки
СюжетБайден заболел:

Фото: Tom Brenner / Reuters

Около 70 процентов американцев считают, что президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки. Такой результат показал опрос, проведенный социологической службой AP-NORC.

«На фоне резонанса, вызванного выступлением президента Байдена на дебатах, семь из десяти взрослых [американцев], включая 65 процентов сторонников Демократической партии, считают, что он должен снять свою кандидатуру и позволить партии выбрать другого кандидата», — говорится в опросе.

Отмечается, что только 27 процентов респондентов-демократов полностью уверены в том, что Байден способен эффективно выполнять президентские обязанности.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. При этом издание Politico сообщило, что члены Демократической партии считают, что политик заболел в самое неподходящее время. Источник в партии подчеркнул, что заболевание американского лидера напоминает всем, сколько ему лет.

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      Виктория Кондратьева
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