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01:24, 18 июля 2024Мир

Байден заразился коронавирусом

Организаторы UnidosUS: Байден пропустит конференцию из-за заражения COVID-19
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Yves Herman / Reuters

Организаторы конференции UnidosUS заявили, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что Байден пропустит выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе, поскольку он сдал положительный тест на COVID-19.

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«С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем», — отметили организаторы.

Конференция UnidosUS посвящена сотрудничеству США со странами Латинской Америки.

Байден уже сдавал положительный тест на COVID-19. Летом 2022 года официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заразился коронавирусом.

Симптомы у него проявлялись умерено, он работал в дистанционном режиме. Сам Байден отметил, что у него наблюдаются слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

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      Марина Совина
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