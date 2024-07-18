Заражение Байдена коронавирусом сочли несвоевременным

Politico: демократы считают, что Байден заразился COVID-19 в неподходящее время

Члены Демократической партии считают, что президент США Джо Байден заразился COVID-19 в самое неподходящее время. Об этом сообщает Politico.

«Хуже времени для этого быть не может», — заявил в беседе с изданием анонимный демократ.

Он добавил, что заболевание американского лидера «напоминает всем, сколько лет Джо Байдену». Согласно публикации, заражение коронавирусом является несвоевременным для демократов, так как партия обеспокоена предвыборной кампанией Байдена из-за его неудачного выступления на дебатах против бывшего американского лидера Дональда Трампа.

По данным издания, произошедшее может также увеличить обеспокоенность сторонников президента по поводу его возраста, здоровья и выносливости. Из-за этого в Демпартии может усилиться напряженная обстановка на фоне призывов в адрес Байдена покинуть президентскую гонку.

Ранее стало известно, что американский лидер заразился коронавирусом.