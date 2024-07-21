Байден решил остаться президентом до конца срока

Джо Байден останется президентом до конца срока, несмотря на выход из гонки

Президент Джо Байден заявил, что останется на посту главы государства до конца своего срока. Его заявление опубликовано в соцсети X.

81-летний американский лидер подчеркнул, что сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

Ранее Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. По его словам, это сделано в интересах его партии и страны. Американский лидер отметил, что на грядущей неделе выступит с обращением к нации, в котором раскроет детали своего решения.

Ранее сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки. Он назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим».