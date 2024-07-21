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21:05, 21 июля 2024Мир

Байден решил остаться президентом до конца срока

Джо Байден останется президентом до конца срока, несмотря на выход из гонки

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Джо Байден заявил, что останется на посту главы государства до конца своего срока. Его заявление опубликовано в соцсети X.

81-летний американский лидер подчеркнул, что сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

Ранее Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. По его словам, это сделано в интересах его партии и страны. Американский лидер отметил, что на грядущей неделе выступит с обращением к нации, в котором раскроет детали своего решения.

Ранее сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки. Он назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим».

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      Марина Совина
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