Американский сенатор призвал Байдена выйти из президентской гонки

Сенатор-демократ Уэлч призвал Байдена выйти из президентской гонки

Сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч призвал американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Washington Post.

Уэлч назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим». По его словам, ставки высоки как никогда. «Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера, — заявил он.

Уэлч отметила, что питает уважение к действующему американскому лидеру. Он заявил, что Байден олицетворяет собой «личность необычайной порядочности, которая глубоко вовлечена в заботу об американской демократии». Он также назвал Бадена одним из лучших президентов нашего времени.

10 июля Дональд Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.