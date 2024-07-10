Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вызвал действующего американского лидера Джо Байдена на новые дебаты, чтобы тот смог реабилитироваться после провала. Он сообщил об этом в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида, трансляция велась на YouTube.

«Я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — высказался Трамп.

Ранее стало известно, что в Демократической партии воцарил хаос после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом