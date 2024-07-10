Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 10 июля 2024Мир

Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вызвал действующего американского лидера Джо Байдена на новые дебаты, чтобы тот смог реабилитироваться после провала. Он сообщил об этом в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида, трансляция велась на YouTube.

«Я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — высказался Трамп.

Ранее стало известно, что в Демократической партии воцарил хаос после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      У замороженных российских активов нашелся защитник. Почему Саудовская Аравия выступила против конфискации?

      В России оценили итоги первого дня саммита НАТО

      В Приморье накрыли вымогавшую деньги у участников СВО банду

      Потепление в Арктике недооценили

      Кендалл Дженнер показала архивное обнаженное фото

      США и союзники задумали выделить Украине миллиард долларов для усиления ПВО

      Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

      В Одессе раздались взрывы

      Звезда порно назвала самые распространенные причины измен мужчин женам

      Украина оказалась недовольна решением НАТО по ее членству в альянсе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше