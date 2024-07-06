В США сообщили о хаосе в Демократической партии после провала Байдена

В США сообщили о хаосе в Демократической партии после провала Байдена на дебатах

В Демократической партии царит хаос после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом рассказал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Демократическая партия переживает хаос, потому что она скрыла правду о состоянии президента и сфальсифицировала результаты первичных выборов [праймериз] в его пользу, чтобы предотвратить появление альтернативного кандидата», — посетовал Сакс.

При этом сам Джо Байден назвал свое выступление на дебатах плохи эпизодом, а не отражением своего общего состояния. Напомним, выборы главы США пройдут 5 ноября.

Ранее Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства. Он добавил, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с выборов.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.