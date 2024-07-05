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21:40, 5 июля 2024Мир

Группа демократов попросила Байдена сняться с выборов

WP: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо президенту США Джо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов, пишет газета The Washington Post (WP).

На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек. Среди них есть лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики. «Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны», — говорится в тексте письма.

Ранее Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.

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      Марина Совина
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