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00:17, 30 июня 2024Мир

Байден обещал выиграть выборы президента США

Байден обещал выиграть выборы президента США на фоне призывов выйти из гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост обещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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      Марина Совина
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