Байден обещал выиграть выборы президента США на фоне призывов выйти из гонки

Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост обещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

