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05:31, 6 июля 2024Мир

Байден пообещал выйти из гонки в случае божественного вмешательства

Байден: если Господь спустится с небес и скажет выйти из гонки, то сделаю это
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», -— сказал действующий глава государства. Вместе с этим он выразил уверенность, что Господь не сойдет.

Он добавил, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с выборов.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.

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      Сергей Грехов
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