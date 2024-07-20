В США узнали о расстроенном Байдене из-за отвернувшихся от него демократов

ABC: Байден разочарован из-за отвернувшихся от него демократов

Президент США Джо Байден расстроен из-за отвернувшихся от него демократов, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, к главе государства обратились лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, которые заявили, что победа Трампа подорвет позиции партии в Конгрессе.

Кроме того, у избирательного штаба Байдена заканчиваются деньги на продолжение кампании. По данным телеканала, вице-президент США Камала Харрис позвонила донорам, но разговор прошел плохо, так как они были разозлены тем, что Байден отказывается уходить из гонки.

Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии, миллиардер Майкл Мориц призвал Байдена отказаться от переизбрания. Он также пообещал приостановить пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом. «К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель», — отметил Мориц.