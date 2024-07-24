Трамп допустил разрушение США после выборов

Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах

Бывший лидер США Дональд Трамп предрек, что вице-президент Камала Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах, сообщает ТАСС.

«Посмотрите на ее идеи. Если она победит, она снова откроет границы и разрушит страну», — заявил бывший хозяин Белого дома.

Помимо этого он выразил желание провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на площадке телекомпании ABC, обвинив последнюю в предвзятости.

Ранее бывший прокурор Министерства юстиции США Рональд Зиверт назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост главы государства. По его словам, она следует политическим трендам.

Согласно опросу агентства Reuters и компании Ipsos, Харрис опережает Трампа. Ее поддержали 44 процента респондентов по сравнению с 42 процентами у ее оппонента.