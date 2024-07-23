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22:51, 23 июля 2024Мир

Харрис опередила Трампа в новом опросе

Reuters: Харрис опередила Трампа в новом опросе
Камала Харрис и Джо Байден

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент Камала Харрис, чье выдвижение поддержал нынешний глава государства Джо Байден, опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа в опросе агентства Reuters и компании Ipsos.

Он был проведен 22 и 23 июля. Из данных опроса следует, что Харрис поддержали 44 процентов респондентов по сравнению с 42 процентами у Трампа.

В опросе, который проводился онлайн, приняли участие 1241 американцев по всей стране, среди них, в том числе, 1018 зарегистрированных избирателей.

Около 56 процентов зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с трудностями», по сравнению с 49 процентами, которые сказали то же самое о 78-летнем Трампе.

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден уточнил, что не уходит в отставку и намерен работать до конца своего срока.

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      Сергей Грехов
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