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22:19, 23 июля 2024Мир

В США Харрис назвали ненадежным кандидатом на пост президента

Экс-прокурор США Зиверт: Харрис ненадежна и следует политическим трендам
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Ting Shen / Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, заявил бывший прокурор Министерства юстиции США Рональд Зиверт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, она следует политическим трендам. Он отметил, что Харрис «впустила 15 миллионов нелегалов, включая тысячи преступников и сотни из списка террористов». Зиверт назвал ее ненадежным кандидатом.

«Хотела лишить финансирования полицию, упразднить Иммиграционную и Таможенную службу США. Она ненадежна», — подчеркнул он. Экс-прокурор предположил, что Харрис реагировала на политические тенденции того времени.

21 июля Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис.

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      Марина Совина
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