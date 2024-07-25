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15:23, 25 июля 2024Мир

Харрис раскритиковала Трампа под песню Бейонсе

Харрис выпустила первый агитационный видеоролик с критикой в адрес Трампа

Фото: Vincent Alban / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис выпустила первый агитационный видеоролик в своей предвыборной кампании, в котором обратилась с критикой в адрес кандидата в президенты, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Видео было опубликовано в социальной сети Х.

«Есть люди, которые думают, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти», — заявила в видео Харрис на фоне кадров Трампа и предложенного им кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

В подписи к видеоролику Харрис объявила, что она баллотируется на пост президента США. Саундтреком к агитационному видео стала песня американской певицы Бейонсе «Freedom». На ее фоне звучит голос вице-президента, которая заявляет о необходимости свободы в государстве.

Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама намерен публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.

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      Елизавета Мытарева
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