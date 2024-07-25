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11:37, 25 июля 2024Мир

Стало известно о поддержке Обамой кандидатуры Харрис на пост президента

NBC: Обама публично поддержит кандидатуру Харрис на президентских выборах

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший президент США Барак Обама публично поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам четырех человек, которые говорили на условиях анонимности, Обама уже поддержал кандидатуру Харрис в частном порядке, а теперь планирует сделать это публично.

«Он регулярно общается с ней и считает, что у нее все хорошо началось», — рассказал один из источников издания.

Кроме того, помощники Обамы и Харрис также обсуждали возможность их совместного появления в ходе предвыборной кампании. При этом точная дата появления на публике экс-президента и возможного кандидата в президенты от демократов определена не была.

Источники также рассказали, что бывший американский лидер ранее не хотел публично поддерживать Харрис в связи с тем, что это могло бы «затмить» обращение президента Джо Байдена к нации.

24 июля Джо Байден объяснил свой выход из президентской гонки в специальном обращении к нации. Он рассказал, что заслуживал второго срока, но переступил через себя во имя демократии и Демократической партии США.

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      Лина Пивоварова
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