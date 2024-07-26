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22:38, 26 июля 2024Мир

Трамп предрек третью мировую в случае победы Харрис

Трамп: если победит Харрис, то будет третья мировая война
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху кандидат в президенты США Дональд Трамп предрек третью мировую войну в случае избрания демократа Камалы Харрис. Об этом сообщает Fox News.

Трамп заявил, что Харрис по сравнению с ним хуже разбирается в проблемах Ближнего Востока. «Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близки, потому что у нас некомпетентные люди, управляющие страной», — считает он.

До того, как встретиться с Трампом, Нетаньяху переговорил с Харрис. Она призвала его как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Политик изложила серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения анклава.

Axios со ссылкой на источники сообщило, что израильский премьер был разочарован заявлениями американского вице-президента.

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      Сергей Грехов
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