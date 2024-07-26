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09:35, 26 июля 2024Мир

Харрис разочаровала премьера Израиля

Axios: Нетаньяху разочарован заявлением Харрис, сделанным по итогам их встречи

Фото: Nathan Howard / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разочарован заявлением вице-президента США Камалы Харрис, сделанным по итогам их встречи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был разочарован заявлением вице-президента Камалы Харрис, сделанным на камеру после их встречи, и обеспокоен тем, что оно повредит переговорам о заложниках в Газе и прекращении огня» — сообщает издание со ссылкой на израильского чиновника.

По словам одного из источников, «заявление Харрис после встречи было гораздо более критичным, чем то, что она сказала Нетаньяху во время встречи». Согласно публикации, Нетаньяху был расстроен тем, что вице-президент связала освобождение заложников и прекращение огня с окончательным урегулированием конфликта, в то время как Израиль рассчитывает возобновить боевые действия после временного перемирия. Кроме того, премьер был недоволен публичной критикой Харрис в адрес Израиля и обвинениями в создании гуманитарного кризиса.

Ранее Харрис после встречи с Нетаньяху призвала его как можно скорее заключить договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

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      Елизавета Мытарева
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