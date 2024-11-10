Бьющий рекорды стоимости биткоин преодолел психологически важную отметку

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $80 тысяч

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

Криптовалюты бьет ценовые рекорды уже несколько дней начиная со среды, когда стало известно, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив максимум.

В дальнейшем курс продолжил расти. Отметку в 79 тысяч долларов биткоин преодолел всего несколько часов назад, а в целом за последние сутки вырос на 4,6 процента.

Эксперты не дают однозначных оценок по поводу пределов нынешнего роста актива. Высказываются как мнения о том, что биткоин способен достигнуть уровня 100 тысяч долларов и выше, так и об ожидающейся после отметки в 80 тысяч долларов коррекции.