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15:22, 10 ноября 2024Экономика

Бьющий рекорды стоимости биткоин преодолел психологически важную отметку

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $80 тысяч
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

Криптовалюты бьет ценовые рекорды уже несколько дней начиная со среды, когда стало известно, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив максимум.

В дальнейшем курс продолжил расти. Отметку в 79 тысяч долларов биткоин преодолел всего несколько часов назад, а в целом за последние сутки вырос на 4,6 процента.

Эксперты не дают однозначных оценок по поводу пределов нынешнего роста актива. Высказываются как мнения о том, что биткоин способен достигнуть уровня 100 тысяч долларов и выше, так и об ожидающейся после отметки в 80 тысяч долларов коррекции.

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