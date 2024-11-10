Биткоин рекордно подорожал

Binance: стоимость биткоина превысила $79 тысяч

Стоимость биткоина превысила отметку в 79 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Таким образом криптовалюта обновила исторический максимум. На пике за один биткоин предлагают 79 286 долларов.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам по возможности покупать биткоины. «Биткоин <...> уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — предупредил он.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что рост биткоина до 100 тысяч долларов пока не просматривается. По его мнению, курс криптовалюты способен дойти до отметки 80 тысяч долларов, после чего будет коррекция.

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