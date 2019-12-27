Кремль прокомментировал версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о теракте в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что информация о террористическом акте не соответствует действительности. По его словам, экспертная проверка доказала, что трагедия произошла из-за взрыва газа. «Подобные слухи не являются ничем, кроме слухов», — отметил Песков.

Он добавил, что не видит в версии о теракте никаких новых элементов и вообще темы для обсуждения.

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Ранее издание Baza в Telegram-канале анонсировало фильм, «который должен снять все вопросы» о случившемся. «Нам удалось найти владельцев той самой взорвавшейся квартиры. Мы поговорили с магнитогорскими газовщиками. Мы нашли документы, которые не оставляют сомнений», — утверждают авторы расследования.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было. Следствие неоднократно опровергало версию теракта и призывало не доверять террористическим организациям, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске.

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