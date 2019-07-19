Путин не поедет к пострадавшему от взрыва дому в Магнитогорске

Президент Владимир Путин во время поездки в Магнитогорск не планирует ехать к пострадавшему от взрыва жилому дому, проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 июля.
По его словам, визит президента посвящен «грядущему дню шахтера».
Российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, а также пообщается с работниками комбината и проведет встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, уточнил представитель Кремля.
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома погибли 39 человек. Спасательная операция длилась три дня. Версию теракта следственные органы не подтвердили. В марте врио губернатора заявил, что дом признан пригодным для проживания, однако необходимо провести восстановительные работы. Некоторые жильцы выразили несогласие с этим заключением.
31 декабря Путин посетил место ЧП, провел совещание в оперативном штабе с участием руководства области, а также навестил пострадавших в больнице.