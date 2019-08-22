Кремль прокомментировал сообщения о сокрытии информации про заражение радиацией

Необходимо установить, какие именно врачи заявляют о том, что они не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших после взрыва под Северодвинском. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ, передает «Интерфакс».

По его словам, в данном случае нельзя говорить обезличено. Песков отметил, что президент получает конкретную профессиональную информацию, и нет никаких оснований не доверять ей. Представитель Кремля также ответил на предположение журналистов о том, что врачи могли давать какие-либо расписки о неразглашении информации. Песков считает, что если с медиков брали расписки, то это связано с какой-то профессиональной деятельностью, которая попадает под закон о гостайне.

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