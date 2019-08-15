Норвегия нашла радиоактивные следы после взрыва под Северодвинском

Ядерный центр безопасности Норвегии сообщил об обнаружении радиоактивного йода в воздухе в период с 9 по 12 августа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте центра.

Данные были получены на исследовательской станции Сванховд. Отмечается, что уровень загрязнения был очень низким и не может быть вредным для людей. Кроме того, подчеркивается, что в настоящее время невозможно определить, связано ли это обнаружение йода со взрывом на полигоне в Северодвинске.

Подобные случаи фиксируются в Норвегии около шести-восьми раз в год, их источник неизвестен. Подозрения ученых падают на производственные объекты по выработке радиоактивных препаратов, которые содержат йод.

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Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

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