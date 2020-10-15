Собчак призналась в разговоре с Путиным о выдвижении на выборы президента

Телеведущая Ксения Собчак поставила в известность президента России Владимира Путина о своем решении выдвигаться на пост главы государства в 2018 году. В этом она призналась в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как отметила Собчак, она рассказала Путину о своем желании баллотироваться еще до того, как объявила о нем официально. «Я посчитала нужным сказать об этом человеку, с которым я знакома близко... Мне кажется это правильным: если ты будешь конкурировать с человеком, который работал с твоим отцом и был связан с тобой какими-то отношениями, ты должен прямо об этом сказать», — пояснила телеведущая.

Она добавила, что президент в ответ сделал вид, что никак не отреагировал на ее заявление, и сказал «какие-то общие слова».

Кроме того, она назвала ложной информацию о том, что ее кампания якобы спонсировалась и поддерживалась администрацией президента. В то же время Собчак признала, что Кремлю было выгодно ее участие в выборах как представителя либеральной общественности.

Собчак принимала участие в президентских выборах в 2018 году. На них она заняла четвертое место, набрав 1,68 процента голосов, обойдя главу федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина и кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.